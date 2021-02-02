Son dakika... OSD Başkanı Yenigün, elektrik motorlu otomobillerdeki ÖTV artışını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberler: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil, bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak pazar potansiyelini ortaya çıkaracak bir yapıda kurgulanmalıdır.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "Sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil, bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak pazar potansiyelini ortaya çıkaracak bir yapıda kurgulanmalıdır. Dolayısıyla son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulanan vergi artışının ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etkisi olur." ifadelerini kullandı.

Yenigün, elektrikli araçlara gelen ÖTV artışına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, otomotivin, yapısı gereği uzun vadeli planlama ve stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesi gereken bir sanayi kolu olduğunu, her bir uygulamada otomotivin uzun vadeli geleceğini ve gelişimini olumluya götürmek üzere plan yapılması ve uygulanması gerektiğini belirtti.

Vergi sisteminin de bu noktada oldukça derin ve önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yenigün, "Daha önce de çok kez belirttiğimiz üzere, vergilendirmede yapılan tekil uygulamalar sisteme fayda sağlamıyor. Bu noktada, sektörümüz için vergi sadece araç satışına yönelik değil, bütünsel bir bakış açısıyla ele alınarak pazar potansiyelini ortaya çıkaracak bir yapıda kurgulanmalıdır. Dolayısıyla son olarak küresel eğilimlerin tersine elektrikli araçlarda aniden uygulanan vergi artışının ülkemiz otomotiv ekosistemine olumsuz etkisi olur." ifadelerini kullandı.

"Vergi sisteminin sadece satış üzerinden değil, bütünsel olarak ele alınması gerekiyor"

Haydar Yenigün, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Stratejik bakış açısı ile uzun vadeli planlama, yatırım çekiciliğinin artırılması ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen ve öngörülebilir iç pazar, yeni ihraç pazarlarının geliştirilmesi, değişen otomotiv ekosisteminde rekabetçiliğimizin korunması konularını otomotiv sanayinin gündemindeki en önemli konular olarak görüyoruz. Bu kapsamda, bugünden yarına verilen dönemsel teşvikler ve aniden alınan ÖTV kararları planlarımızı olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Türkiye'de şu anda otomotiv alanında sektörün gelişimi üzerine kurgulanmış, rekabetçi bir vergi sistemi maalesef yok. Vergi sisteminin sadece satış üzerinden değil, bütünsel olarak ele alınması gerekiyor. Böylece kuvvetli ve öngörülebilir bir iç pazarla yeni yatırımları çekmemiz ve ihracatımızı artırmamız mümkün."

"Vergi artışının aksine iç pazarda elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz"

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, Türkiye'nin, elektrikli ve hibrit araç yatırımlarını her geçen gün artırdığını belirterek, "Yatırım çekiciliği ve mevcut yatırımların korunması için büyüyen iç pazar dediğimizde elektrikli ve hibrit araçların gelişimine dikkati çekmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye olarak ihracatı büyük oranda Avrupa'ya gerçekleştirdiklerini aktaran Yenigün, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her geçen gün hibrit ve elektrikli araçlara yönelik yeni yatırımlar yapılıyor. Avrupa'ya ihraç ettiğimiz bu araçlar oldukça değerli ve yüksek girdi getiren araçlar olarak dikkatleri çekiyor. Önümüzdeki dönemde AB'nin 'Green Deal', yani 'Yeşil Mutabakatı' destekleyecek şekilde daha çok elektrikli araç talebi olacak. Bu talebi karşılamaya aday, önde gelen ülkelerden birisi olarak, vergi artışının aksine iç pazarda elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak