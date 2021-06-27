Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını
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Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını

Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir alüminyum fabrikasında çıktı. Kısa sürede fabrikanın içerisini saran alevler için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alındı. Büyük çapta hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını
Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını
Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını
Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını
Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını
Son dakika... OSB'de korkutan fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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