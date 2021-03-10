Son dakika: Örümcek Adam gibi hırsız
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Son dakika: Örümcek Adam gibi hırsız

10.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:34
Son dakika: Örümcek Adam gibi hırsız

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te duvara tırmanarak girdiği evden hırsızlık yapan şahıs polis operasyonu ile yakalandı.

Gaziantep'te duvara tırmanarak girdiği evden hırsızlık yapan şahıs polis operasyonu ile yakalandı. Eve Örümcek Adam gibi giren hırsızın 21 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.C. isimli şahsın bir evin duvarından tırmanarak içeri girdiğini belirledi. Örümcek Adam gibi eve giren hırsızın o anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis operasyonu ile yakalanan M.C. gözaltına alınırken, 21 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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