Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı

KORONAVİRÜS salgınına rağmen birçok kişi Oruç Baba Türbesi'ne akın etti, sirke ve şeker dağıtıp iftar açtı.

Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor
Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor
Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor
Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor
KORONAVİRÜS salgınına rağmen birçok kişi Oruç Baba Türbesi'ne akın etti, sirke ve şeker dağıtıp iftar açtı. Ekipler tarafından defalarca yapılan uyarıları kimse dikkate almadı. Ziyarete gelen bir kişi, "Niye korkayım? Virüsün ne olduğunu profesörler bile bilmiyor" dedi.

Ramazan ayının ilk gününde ilk orucu açmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Oruç Baba Türbesi, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle ziyarete kapatıldı. Türbenin girişlerine demir bariyerler konulurken, ilk orucunu burada açmak isteyenler türbenin önüne akın etti. Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen ziyaretçiler, birbirlerine şeker ve sirke dağıttı. Akşam ezanının okunmasıyla ziyaretçiler bu sirke ve şekerlerle oruçlarını açtı.

"NEDEN KORKAYIM?"Salgına rağmen türbenin önüne gelen bir ziyaretçi, "tedirgin değil misiniz" sorusuna, "Niye korkayım. Dikkat ediyorum da, virüsün ne olduğunu profesörler bile bilmiyor. Olayın ne olduğunu bilen yok. Otobüsler dolu, metrolar dolu buraya mı kaldınız?" diye konuştu.


- İstanbul
Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı
Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı
Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı
Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cenk Tosun Mesut Özil Necip Uysal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oruç Baba Türbesi'nde salgına rağmen iftar kalabalığı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 21:14:18. #1.15#
title