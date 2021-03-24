Son Dakika: Ortaokul sınavları belli oldu! Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Ortaokul sınavları ne zaman? Yüz yüze sınavlar ne zaman?

Bakanlı ortaokul yüz yüze sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Ortaokul sınavları ne zaman? Yüz yüze sınavlar ne zaman?

Bakanlı ortaokul yüz yüze sınavları ile ilgili açıklama yaptı. Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Ortaokul sınavları ne zaman? Yüz yüze sınavlar ne zaman?

ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

Son dakika: Koronavirüs riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir"