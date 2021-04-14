Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü...Kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı
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Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü...Kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Ortalık savaş alanına döndü.

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Ortalık savaş alanına döndü...Kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonrası minibüs şoförü ve arkadaşı, kamyonet sürücüsüne 'ne acelen var?' diyerek tekme tokat daldı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedilirken taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden içi yolcu minibüsü ile ara sokağa girmek isteyen kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Bu sırada minibüsünde hasar olan sürücü ile arkadaşı kamyonet sürücüsüyle ağız dalaşına girdi.

" Ne acelen var?"

Ağız dalaşı sonrasında minibüs sürücüsü kamyonet sürücüsünün 'benimde acelem var' sözüne öfkelendi. Öfkeli sürücü ve arkadaşı 'ne acelen var' diyerek tekme tokat kamyonet sürücüsüne vurmaya başladı ve çevreye saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine trafik ekibi gelerek kaza tutanağı düzenledi. Kamyonet ve minibüs sürücüleri ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü...Kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı
Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü...Kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı
Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü...Kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı
Son dakika: Ortalık savaş alanına döndü...Kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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