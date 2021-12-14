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Son Dakika | Ortalık bir anda savaş alanına döndü...1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

DİYARBAKIR (İHA) - Ortalık bir anda savaş alanına döndü...1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da adliye çıkışında akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu. Akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken yaralılardan Altan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savaş alanına dönen kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

Son Dakika | Ortalık bir anda savaş alanına döndü...1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Son Dakika | Ortalık bir anda savaş alanına döndü...1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Son Dakika | Ortalık bir anda savaş alanına döndü...1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

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