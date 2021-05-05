Son Dakika | Ortaca'da orman yangınında 1 hektar yandı
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Son Dakika | Ortaca'da orman yangınında 1 hektar yandı

Son Dakika | Ortaca'da orman yangınında 1 hektar yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan orman yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan 15 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile bir dozer, havadan da bir helikopter yangına müdahale etti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale sonrası orman yangını 1 hektar alanda kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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