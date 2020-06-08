Son dakika! Orta Karadeniz için sağanak uyarısı
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Son dakika! Orta Karadeniz için sağanak uyarısı

Gelen son dakika haberine göre Çorum ve Amasya'nın bazı ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Son dakika! Orta Karadeniz için sağanak uyarısı
08.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:53

Çorum ve Amasya'nın bazı ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Çorum'un Mecitözü ilçesi ile Amasya'nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek dolu, ani sel, su baskını, şiddetli rüzgar ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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