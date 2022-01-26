Son dakika! Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ikili ziyaret - Haberler
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Son dakika! Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ikili ziyaret

Son dakika! Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ikili ziyaret

Son dakika haber... Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Syvlie Bapo Temon, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Syvlie Bapo Temon, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ikili ziyaret olacak.

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Syvlie Bapo Temon, yarın Türkiye'ye geliyor. Ziyaret, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ikili ziyaret olacak. Ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika, Türkiye, Politika, Haber

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