Son dakika: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM'in silah ambargosu protesto edildi

Son dakika haberlerine göre Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de toplanan binlerce kişi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uyguladığı silah ambargosunu protesto etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) başkenti Bangui'de toplanan binlerce kişi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uyguladığı silah ambargosunu protesto etti.

Gösterilere katılan siyasilerden Bangui 4. Bölgesi Belediye Başkanı Brigitte Andara, Orta Afrikalıların seslerini BM'e duyurabilmek için sokaklara çıkmaya karar verdiğini belirtti.

Askerlerin ve halkın isyancılar tarafından katledildiğinin belirten Andara, ambargonun devam etmesinin OAC'nin parçalanmasına izin vermek anlamına geldiğini söyledi.

Aymbargonun ülkedeki isyancıların elini güçlendirdiğini belirten Andara, BM'ye ambargoyu tamamen kaldırması çağrısında bulundu.

Başbakan Firmin Ngrebaba, dün, BMGK'nin OAC'ye 2013'te koyduğu silah ambargosunun kaldırılmasını talep etmişti.

BMGK, ülkede 2013'te patlak veren şiddet olaylarına karşı güvenlik önlemi amacıyla silah ambargosu kararı almıştı.

OAC hükümeti ise ülkenin üçte ikisini kontrol eden ayrılıkçılarla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla kararın iptal edilmesini bekliyor.

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez