Son dakika! ORSİAD Başkanı Çamur: "Kovid-19, tedarik zincirinde aksamalara yol açtı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! ORSİAD Başkanı Çamur: "Kovid-19, tedarik zincirinde aksamalara yol açtı"

11.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:54
Son dakika! ORSİAD Başkanı Çamur:

Son dakika gelişmesine göre OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını belirterek, "Sektör temsilcileri olarak hükümetimizden beklentimiz, malzeme tedarikindeki problemlerin...

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını belirterek, "Sektör temsilcileri olarak hükümetimizden beklentimiz, malzeme tedarikindeki problemlerin ortadan kaldırılması yönünde adımlar atmasıdır." ifadesini kullandı.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, salgının etkilerinin sanayi sektöründe özellikle malzeme tedariki noktasında devam ettiğine dikkati çekti.

Başta makine imalatı olmak üzere neredeyse tüm imalat sektörlerinde salgının tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını vurgulayan Çamur, bu durumun yurt içi ve dışı tedarikleri için geçerli olduğunu aktardı.

Çamur, ham maddeye ulaşım ve lojistikte sorun yaşanırken, üretim maliyetlerinin giderek arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Sektör temsilcileri olarak hükümetimizden beklentimiz, malzeme tedarikindeki problemlerin ortadan kaldırılması yönünde adımlar atmasıdır. Özel sektör, bu konuda devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliğine hazırdır. Sanayi sektörünün tedarik sıkıntısının en aza indirilmesiyle ihracatımızdaki toparlanma da hız kazanacaktır.

Küresel bir salgına rağmen ihracatçımızın azmi, mücadelesi, kararlılığı, üretkenliği aynen devam etmektedir. İmalat sanayi performansında da güçlü bir iyileşme görülmektedir. Hiç kuşku yok ki bunda hükümetimizin aldığı tedbirler ve verdiği destekler önemli rol oynamaktadır. Aynı desteğin, malzeme tedarikinde de sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' 2020 listesi açıklandı
"Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" 2020 listesi açıklandı
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Kovid-19 tedbirlerine uyan esnafımız destek bekliyor'
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kovid-19 tedbirlerine uyan esnafımız destek bekliyor"
Son dakika haber: Kovid-19 salgını 'villa turizmine' talebi artırdı
Son dakika haber: Kovid-19 salgını "villa turizmine" talebi artırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Sörloth Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İlaç Karabağ Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! ORSİAD Başkanı Çamur: "Kovid-19, tedarik zincirinde aksamalara yol açtı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:08:57. #1.15#
title