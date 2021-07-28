Son dakika: Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
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Son dakika: Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter, karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Son dakika: Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Son dakika: Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Son dakika: Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)
Son dakika: Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı
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Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
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Son dakika: Ormanlık alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (7) - Haberler
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