Son Dakika: Ormanlık alanda yüzlerce kök kenevirin ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bulunan bir eve yaptığı baskında yüzlerce kök esrarın ele geçirildiği operasyonda adliyeye çıkarılan 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bulunan bir eve yaptığı baskında yüzlerce kök esrarın ele geçirildiği operasyonda adliyeye çıkarılan 3 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa'da ormanlık alanda bulunan bir ikamete drone destekli operasyon yapan ekipler, kapıları kırarak içeriye giren ekipler M.A., Ü.A. ve E.Ş.'yi gözaltına aldı. İkamette ve ormanlık alanda yapılan aramalarda yüzlerce Hint keneviri, içime hazır kurutulmuş esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA