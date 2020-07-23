Son dakika... Ormanlık alanda yangın çıktı
Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
23.07.2020 06:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 06:33
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yaylaalan Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi.
Karadan ve havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Kaynak: AA