Son dakika... Ormanlık alanda korkutan yangın
Son dakika haberleri... Ormanlık alanda korkutan yangın Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kayadere Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın köylülerin çabasıyla söndürüldü.
13.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:22
Ormanlık alanda korkutan yangın
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Kayadere Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangın köylülerin çabasıyla söndürüldü.
Silvan ilçesine bağlı Kayadere kırsal mahallesi ormanlık alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın mahalle sakinlerinin 5 saatlik çabasıyla söndürüldü. Yangını fark eden vatandaşlar topluca ateşlerin bulunduğu bölgeye müdahale etti. Vatandaşların yoğun çabaları sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.
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Kaynak: İHA