Son Dakika: Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika: Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta 2 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

30.08.2020 03:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 03:36

Uşak'ta 2 hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çevre köyü ile Dağyenice köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Uşak İtfaiyesi müdahale etti.

3 arazöz, 1 tanker, 2 itfaiye ekibinin görev aldığı söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Son Dakika: Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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