Son Dakika: Ormanlık alanda binlerce kök Hint keneviri ele geçirildi Bir son dakika haberine göre Ormanlık alanda binlerce kök Hint keneviri ele geçirildiBURSA İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl JASAT ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda ormanlık alanda ekili 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ormanlık alanda binlerce kök Hint keneviri ele geçirildi BURSA İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl JASAT ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda ormanlık alanda ekili 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri teknik takip sonucunda, Maden Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Y.'nin (31) kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Jandarma, şüphelinin evine ve ormanlık alandaki arazisine operasyon düzenledi. Evde, çatı arası ve dam içerisinde 9 kilogram kubar esrar, içime hazır halde tütün ile karıştırılmış 500 gram esrar, 10 gram toz esar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet payp, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet 9 mm kurusıkı tabanca mermisi, 200 gram kenevir tohumu, 1 kilogram kubar esar ele geçirildi. Şüphelinin ormanlık alandaki arazisinde ise 3 bin 210 kök Hint kenevir bitkisi bulundu. Yusuf Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaynak: DHA