Son dakika! Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı
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Son dakika! Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı

Son dakika habere göre Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı Kütahya Valisi Ali Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.

Son dakika! Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı
15.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:01

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon toplantısı Kütahya Valisi Ali Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Orman Yangınları Hakkındaki Genelgesi" ile Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" Kütahya Valisi Ali Çelik Başkanlığında toplandı.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman yangınları ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirdi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ardından çıkabilecek orman yangınları hakkında, yangın öncesi ve sonrası yapılacak çalışmalar değerlendirilerek protokol imzalandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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