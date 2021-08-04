Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı
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Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Merkez Külliye Cami avlusundaki duaya, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı.

Yalçınkaya, yangınların bir haftadır devam ettiğini, ülkenin ciğerlerinin yandığını söyledi.

Devlet ve millet olarak yangınlarla canla başla mücadele edildiğini belirten Yalçınkaya, "Ülkemizin en güzel bölgelerinden Manavgat'ımızın yangınla mücadelesi devam ediyor. Yangınlarda canlar kaybettik, insanlarımızın evleri yandı. Bu yangınlara sebep olanlara ve ülkemiz üzerinde iş çevirmeye çalışanlara Cenabıhak fırsat vermesin. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bugünleri de en kısa zamanda atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından vatandaşlar yağmur duası etti.

Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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