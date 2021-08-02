Son dakika haberi! Orman yangınlarının etkisi pazarlarda görülmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Orman yangınlarının etkisi pazarlarda görülmedi

Son dakika haberi! Orman yangınlarının etkisi pazarlarda görülmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Türkiye'de yaşanan yangın felaketi devam ediyor.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketi devam ediyor. İstanbul'da bulunan pazarcılar ise orman yangınlarının kırsal alanlarda olması nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarına etkisi olmayacağını söyledi.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketinin söndürme işlemleri devam ediyor. Felaketin gün geçtikçe olumsuz etkisi artarken, yapılan yardımlarla yaralar sarılıyor. Türkiye'nin birçok iline Ege ve Akdeniz bölgelerinden meyve ve sebze dağılırken, bunun sonuçları ise merak ediliyor. İstanbul'da bulunan semt pazarcıları ise fiyat olarak yangınların olumsuz etkisinin olmayacağını ifade ederken, yollar kapanır veya tırlar çıkamaz ise fiyatlarda artış olabileceğini söyledi.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerini açıkladı. Buna göre, kavun yüzde 27,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olurken, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,88 ile domates en fazla artış gösteren ürün oldu.

"YANGINLARIN PAZARLARA FİYAT OLARAK ETKİSİ OLMAZ"

Türkiye'de yaşanan yangınların pazara etkisinin olmayacağını ifade eden pazarcı, Ferhat Özdemir, "Yollar kapanır tırlar çıkamaz ise fiyat fırlar. Aksi takdirde bir artış olmaz. Zaten seralar yanmadı. Domatesin fiyatı yaklaşık 2 haftadır 4 TL. Bir ay önce TL civarındaydı. Bunun sebebi de hale mal gelmedi. Yangının genel anlamda pazara etkisinin olmayacağını düşünüyorum. Şu anda tüm ürünler toplandı, dalda ürün yok. Ürünler stoklu şekilde buzhanelerde bekletiliyor" şeklinde konuştu.

"YANAN YERLERİN ORMAN OLMASI PAZAR FİYATLARINI ETKİLEMEZ"

Yangınların pazara etkisinin olmayacağını belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, "Yanan yerler orman olduğundan dolayı pazarda fiyatların yükseleceğini düşünmüyorum. Ama yollar kapanır aksamalar yaşanırsa yükselme olabilir" dedi.

Dilmaç, "Kavun bolluğu yaşıyoruz şu anda. Müşterilerde diğer meyvelerin fiyatı yüksek olduğu için kavuna yöneliyorlar. Şu anda kavun ve karpuzdan bol, meyve yok. Kavunun fiyatı 2 ay önce kilosu 8 TL iken, şimdi ise tanesi 5 ile 10 TL arasında satılıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

Son dakika haberi! Orman yangınlarının etkisi pazarlarda görülmedi
Son dakika haberi! Orman yangınlarının etkisi pazarlarda görülmedi
Son dakika haberi! Orman yangınlarının etkisi pazarlarda görülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir
Magazin Tuğba Özay Aleyna Tilki Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Muslera Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Orman yangınlarının etkisi pazarlarda görülmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:01:04. #1.15#

title