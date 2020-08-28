Son dakika... Orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince, 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Selman C. ile Mustafa, Bülent ve Ömer U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye gönderildi.

Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 25 Ağustos'ta 3 kişi, dün de bir kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA