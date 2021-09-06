Son dakika haberleri: Orman yangınının izlerinin silinmeye çalışıldığı Marmaris'te tüm okullar açıldı
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Son dakika haberleri: Orman yangınının izlerinin silinmeye çalışıldığı Marmaris'te tüm okullar açıldı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

İlçede, 29 Temmuz'da çıkan, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan yangının yol açtığı zararlar giderilmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda, İçmeler Mahallesindeki yangında çatısı yanan ve hasar gören Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yenilendi.

Okulun bahçesindeki küle dönen ağaçların yerine ise çok sayıda fidan dikildi. Akabinde okulda eğitim-öğretim faaliyeti de yeniden başladı. Okulun uygulama oteli olarak hizmet veren kısmı ise yeniden misafirlerini kabul ediyor.

Orman yangınından en çok etkilenen İçmeler, Osmaniye, Bayır, Orhaniye, Hisarönü ve Turgut Mahallelerinde yaşayan öğrencilerle de psikososyal destek ekiplerince yakından ilgilenildi.

Diğer mahallelerdeki okullar hasar görmezken, yangından etkilenip evleri hasar gören 13 öğrenci, 1 öğretmen, yenilenen evlerinde ziyaret edildi.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, gazetecilere, tüm okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edildiğini, hiçbir öğrencinin eğitim öğretime erişiminde sorununun bulunmadığını bildirdi.

Eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da Şehit Ahmet Benler İlkokulunu ve aynı çatı altındaki ortaokulu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilere hayırlı bir eğitim öğretim yılı dileyen Aksoy, salgın tedbirlerini de inceledi.

Marmaris'te 14 bin 889 öğrenci, bin 251 öğretmen, 83 okulda ders başı yaptı.

Okullara aileleri eşliğinde gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla maske kontrolünün ardından sınıflara alındı.

Uzun zaman sonra ders başı yapan öğrencilerin, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadıkları görüldü.

Öğrenciler okul yöneticileri tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Son dakika haberleri: Orman yangınının izlerinin silinmeye çalışıldığı Marmaris'te tüm okullar açıldı
Son dakika haberleri: Orman yangınının izlerinin silinmeye çalışıldığı Marmaris'te tüm okullar açıldı
Son dakika haberleri: Orman yangınının izlerinin silinmeye çalışıldığı Marmaris'te tüm okullar açıldı
Son dakika haberleri: Orman yangınının izlerinin silinmeye çalışıldığı Marmaris'te tüm okullar açıldı
Son dakika haberleri: Orman yangınının izlerinin silinmeye çalışıldığı Marmaris'te tüm okullar açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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Son dakika haberleri: Orman yangınının izlerinin silinmeye çalışıldığı Marmaris'te tüm okullar açıldı - Haberler
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