Son Dakika | Orman yangını vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü
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Son Dakika | Orman yangını vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü

Son Dakika | Orman yangını vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çam ağaçlarının bulunduğu alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmaları ekiplerin zamanında müdahalesi ile daha fazla alana yayılmadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ölçümde 10 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Son Dakika | Orman yangını vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü
Son Dakika | Orman yangını vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü
Son Dakika | Orman yangını vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü
Son Dakika | Orman yangını vatandaşların desteğiyle kısa sürede söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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