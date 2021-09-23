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Son Dakika | Orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarihi ismiyle Zerk, şimdiki adıyla Altınkaya'da ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, yer ekibi ve 2 arazözle müdahale etti. 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü. - ANTALYA

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