Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor
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Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor Yangınlarda 16 su atar uçak, 9 İHA ve 51 helikopter kullanılıyor Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince, 5 ilde devam eden 14 adet yangınla mücadelede 16 su atar uçak, 9 İHA ve 51 helikopter ile müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor

Yangınlarda 16 su atar uçak, 9 İHA ve 51 helikopter kullanılıyor

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince, 5 ilde devam eden 14 adet yangınla mücadelede 16 su atar uçak, 9 İHA ve 51 helikopter ile müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yılanlı ve Seydikemer ilçelerinde, Aydın Karacusu'da, Isparta Sütçüler'de ve Denizli'nin Tavas ile Güney ilçelerinde toplam 14 yangın devam ediyor.

Bilgilere göre, 28 Temmuz'dan bugüne meydana gelen toplam 39 ilde 174 adet orman yangınından 160 adedi kontrol altına alındı. 5 ilde meydana gelen 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından 98 adet kırsal alan yangınına ise müdahale edildi.

Bilgilere göre, devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 250 personel ile mücadele ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü binasında bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde ise sahada görev yapan personellere anlık bilgi akışı sağlanıyor.

Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor
Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor
Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor
Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 5 ilde meydana gelen 14 yangınla mücadele ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu araç birçok özelliği ile Türkiye'de tek... İlk kez Muğla yangınında kullanıldı
Bu araç birçok özelliği ile Türkiye'de tek... İlk kez Muğla yangınında kullanıldı
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