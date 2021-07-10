Son dakika... Orman deposunda kahreden ölüm
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Son dakika... Orman deposunda kahreden ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Orman deposunda kahreden ölüm Bursa'nın İnegöl ilçesi Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman envali deposunda meydana gelen olayda cipin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Orman deposunda kahreden ölüm

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Orman İşletme Müdürlüğüne ait orman envali deposunda meydana gelen olayda cipin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne ait Oylat Kaplıcaları bölgesinde bulunan Orman envali deposunda meydana geldi.

Şahin Y.Yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğüne ait cipin bir anda frenleri boşaldı. Yokuş aşağı hızlanan araç, depo alanındaki masada oturan orman işçisi Samet Alper(28)'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalan genç işçi ağır yaralandı. Olayı fark eden işçiler, iş makinesiyle cipi kaldırarak yaralıyı kurtardılar.

Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar ve ezilmeler meydana gelen genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken, Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... Orman deposunda kahreden ölüm
Son dakika... Orman deposunda kahreden ölüm
Son dakika... Orman deposunda kahreden ölüm
Son dakika... Orman deposunda kahreden ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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