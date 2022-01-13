Son dakika! Orhangazi'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Ortaköy Mahallesi'nde belirlenen şüphelilerin adresine baskın yaptı.

Söz konusu adreste "Beta" ve "Takip" adlı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 1,5 kilogram kubar esrar, 137 gram toz esrar, 20 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 12 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.Ç. (28), E.K. (30) ve A.Ş. (26), Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri

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