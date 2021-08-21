Son dakika! Örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması ile Irak'ın kuzeyinde örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.