Son dakika: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
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Son dakika: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı

Son dakika: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu belirtildi.

Bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik olarak değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları ifade edilen açıklamada, yetkili cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridindeki iller ile turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde operasyonun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucu Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerin "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları vurgulandı.

Şu ana kadar 136 şüpheli yakalandı

Haklarında gözaltı kararı verilen 171 zanlıdan 136'sı gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adreslerdeki aramalarda, 69 tabanca, 19 tüfek, 1600 fişek, çok sayıda silah parçası, kesici ve delici alet, balistik yelek, 1100 kök Hint keneviri, bir miktar uyuşturucu hap ile çeşitli kurumlara ait mühür ve kaşe ele geçirildi.

Öte yandan, 8 ay önce başlatılan çalışmalarda, ilk olarak şüphelilerin kimliklerinin belirlendiği, devam eden süreçte zanlıların teknik ve fiziki olarak adım adım izlendiği, yeterli verilerin toplanmasının ardından operasyonun düzenlendiği öğrenildi.

Organize suç örgütlerine yönelik benzer operasyonların farklı bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletilerek devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı...
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı...
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