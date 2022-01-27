Son dakika! ORGANİZE HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 8 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika! ORGANİZE HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... MERSİN, Adana ve Konya'da organize hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

KONYA (DHA) - MERSİN, Adana ve Konya'da organize hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Mersin, Adana ve Konya illerinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şebeke üyelerini yakalamak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 8 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelilerin Adana'da yaşadığını tespit eden ekipler, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı operasyonda gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca, 1 av tüfeği, 2 pala ve hırsızlık olayında kullanılan çok sayıda alet ile çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Son dakika! ORGANİZE HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Son dakika! ORGANİZE HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Son dakika! ORGANİZE HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

JASAT, Konya, Adana, Güncel, Haber

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