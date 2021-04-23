Son dakika... Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Son dakika... Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Son dakika... Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

Ordu'nun Ünye ve Çaybaşı ilçeleri, Samsun ve İstanbul'da 20 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 9'u Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün desteğiyle uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Ordu, Samsun ve İstanbul'da 20 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanmıştı. Dün bir şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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