Son Dakika: Ordu Fatsa ilçesinde sağanak yağış! Son dakika Fatsa'da son durum nedir? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Sağanak yağış ne kadar sürecek?
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Son Dakika: Ordu Fatsa ilçesinde sağanak yağış! Son dakika Fatsa'da son durum nedir? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Sağanak yağış ne kadar sürecek?

Son Dakika: Ordu Fatsa ilçesinde sağanak yağış! Son dakika Fatsa'da son durum nedir? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Sağanak yağış ne kadar sürecek?
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Yağış Karadeniz bölgesindeki etkisini sürdürüyor. Birçok yerde yağışın etkisiyle su baksını yaşanırken su baskınlarının yaşandığı son yer Ordu'nun Fatsa ilçesi oldu. Peki, Fatsa'da son durum nedir? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Sağanak yağış ne kadar sürecek?

Karadeniz bölgesinde yer alan bazı illerde sağanak yağış etkisini sürdürmekte. Bu sebepten birçok il ve ilçede su baskınları yaşanmakta. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği ilçeler arasında Fatsa yer almakta. Vatandaşlar Ordu'nun Fatsa ilçesi ile ilgili internette en çok "Fatsa'da son durum nedir? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Sağanak yağış ne kadar sürecek?" sorularını aratmakta. İşte detaylar.

FATSA'DA SON DURUM NEDİR?

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığının bahçesini su bastı. Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika: Ordu Fatsa ilçesinde sağanak yağış! Son dakika Fatsa'da son durum nedir? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Sağanak yağış ne kadar sürecek?

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı.

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.

FATSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Ordu'yu etkisi altına alan sağanak yağış Cuma akşamı ve Cumartesi gecesine kadar etkisini sürdürecek. Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla yağış olacak bölgede vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması uzmanlar tarafından tavsiye edilmekte.

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Son Dakika: Ordu Fatsa ilçesinde sağanak yağış! Son dakika Fatsa'da son durum nedir? Sağanak yağış ne zaman bitecek? Sağanak yağış ne kadar sürecek? - Haberler
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