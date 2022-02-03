Son dakika! Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika! Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA, Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika! Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Ordu'nun Gülyalı içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

GÜLYALI, ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı içesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülyalı ilçesinde belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 150 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Gülyalı, Ordu, Güncel, Haber

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