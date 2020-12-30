Son dakika: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
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Son dakika: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

30.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:02
Son dakika: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 bin 312 ecstasy hap, 3 kilo 500 gram bonzai maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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