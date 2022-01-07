Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ordu'da, ulusal televizyon kanalları için karasal yayın yapan vericilerin olduğu alanda yangın çıktı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da, ulusal televizyon kanalları için karasal yayın yapan vericilerin olduğu alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Olay, Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ulusal televizyon kanalları ile radyolara yayın yapan vericilerin bulunduğu Kıran Sokak üzerinde bir vericinin trafo kısmından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 televizyon kanalı ile bir radyo kanalına karasal olarak yayın yapan vericinin trafo kısmında başlayan yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı alanda elektrik kesintisi de meydana geldi.

Elektrik dağıtım firması ekipleri kesintiye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

Son dakika! Ordu'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

 Kazada ön camdan fırlayan kadın, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

Kazada ön camdan fırlayan kadın, eşinin kullandığı TIR'ın altında kalarak yaralandı

 18 yaşındaki genç, geride tek cümlelik not bırakarak canına kıydı

18 yaşındaki genç, geride tek cümlelik not bırakarak canına kıydı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title