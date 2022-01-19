Son dakika... Ordu'da tefecilik operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Ordu'da tefecilik operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika... Ordu'da tefecilik operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüpheliyi iş yerinde yakaladı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, borç alacak ilişkisini gösterir belgenin yanı sıra 1 ruhsatsız el yapımı tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Altınordu, Ordu, Güncel, Haber

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