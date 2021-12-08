Son Dakika | Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada anne öldü, oğlu yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada anne öldü, oğlu yaralandı

Son Dakika | Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada anne öldü, oğlu yaralandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Aybastı ilçesinde, "patpat" diye adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, çocuğu yaralandı.

AYBASTI, ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde, "patpat" diye adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, çocuğu yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım aracı, Kargı Mahallesi'nde devrildi.

Tarım aracının kasasında bulunan Fatma Kartal ile oğlu Çağrı Kartal yola savruldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma Kartal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti

16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title