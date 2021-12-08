Son Dakika | Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada anne öldü, oğlu yaralandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Ordu'nun Aybastı ilçesinde, "patpat" diye adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, çocuğu yaralandı.
AYBASTI, ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde, "patpat" diye adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, çocuğu yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım aracı, Kargı Mahallesi'nde devrildi.
Tarım aracının kasasında bulunan Fatma Kartal ile oğlu Çağrı Kartal yola savruldu.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatma Kartal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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