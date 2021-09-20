Son dakika... Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Köklük Mahallesi'ndeki bahçesinde çalışan Süleyman Güler'in üzerine kestiği ağaç devrildi.
Ağır yaralanan Güler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Güler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri