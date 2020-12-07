Son dakika... Ordu'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü
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Son dakika... Ordu'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü

07.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:52
Son dakika... Ordu'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk öldü

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Trabzon yönüne giden R.Ö. yönetimindeki 52 ABN 131 plakalı kamyon, Karşıyaka Mahallesi mevkisinde bisikletiyle seyir halindeki Emin Akkaya'ya (11) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk için olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Akkaya, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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