Son dakika... Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak tütün ve mamullerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak tütün ve mamullerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 9 ekip 27 personel, ilçede tütün ve tütün mamullerine yönelik 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramada, 125 bin bandrolsüz boş makaron ve 74 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
???????Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli