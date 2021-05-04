Son dakika... Ordu'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak tütün ve mamullerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak tütün ve mamullerine yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 9 ekip 27 personel, ilçede tütün ve tütün mamullerine yönelik 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde gerçekleştirilen aramada, 125 bin bandrolsüz boş makaron ve 74 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

???????Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli