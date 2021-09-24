Son dakika! Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Son dakika! Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı

Son dakika haberler: Ordu'nun Altınordu ilçesinde hastalanan kişi, sedyede yaklaşık 2 kilometre taşınarak alındığı ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde hastalanan kişi, sedyede yaklaşık 2 kilometre taşınarak alındığı ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan sağanak dolayısıyla teyakkuzda olan belediye ekipleri, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mahmut Yaşar'ın (60) rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağış nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı eve yürüyerek ulaştı.

Afad ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin desteğiyle evinden alınan Yaşar, zorlu arazi şartlarında sedye ile yaklaşık 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Hastaneye kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Gündoğdu, ekiplerin özverili çalışma ortaya koyduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler, olayı öğrenir öğrenmez ekiplerini hemen buraya gönderdi. AFAD ve 112 Sağlık ekipleriyle yapılan çalışma ile hasta vatandaşımız ambulansa, oradan da hastaneye ulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, AFAD ve 112 ekiplerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı

Son dakika! Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı

Son dakika! Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tanem Sivar Cansu Dere Ebru Gündeş Oğuzhan Koç
Spor Bülent Uygun Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Ordu'da hastalanan kişi sedyede 2 kilometre taşınarak ambulansa alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 15:06:19. #1.12#