Son dakika... Ordu'da geleneksel köylü pazarındaki kadın üreticilere 500'er liralık destek
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Son dakika... Ordu'da geleneksel köylü pazarındaki kadın üreticilere 500'er liralık destek

Son dakika... Ordu'da geleneksel köylü pazarındaki kadın üreticilere 500'er liralık destek
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Ordu'nun Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geleneksel köylü pazarında kayıtlı kadın üreticilere 500'er liralık hibe desteği sağlandı.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geleneksel köylü pazarında kayıtlı kadın üreticilere 500'er liralık hibe desteği sağlandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediye binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, salgın döneminde belediye olarak 15 milyon liralık Tamamlayıcı Sosyal Destek Paketi'ni açıkladıklarını anımsattı.

Birçok birleşeni olan paketin, üçüncü birleşenin de üretici kadınlarla ilgili olduğunu anlatan Tören, daha önce öğrencilere, şoför esnafına, faal amatör spor kulüplerine ve hakemlere desteklerini ulaştırdıklarını belirtti.

Tören; vatandaşın, kadının, gencin, yaşlının, engellinin yanında olmaya gayret ettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu sorumluluğu şehre bir borç bir sorumluluk bilerek bugün böylesi önemli programda geleneksel köylü pazarında kadın üreticilerimiz için hazırladığımız 500 liralık hibeyi hep birlikte paylaşacağız. Bu pazarlarda ev ekonomisine, üretimine katkıda bulunmak için hakikaten yağmur çamur, dört mevsim sabahın erken saatlerinde köy minibüsünü kaçırmadan pazara inen tüketicisi ile buluşturan ve aynı zamanda son günlerde, son yıllarda gıda güvenliği dediğimiz organik ürünler konusunda insan sağlığına, toplum sağlığına da önemli hizmetler yapan üreticilerimizin yanında olmak Altınordu Belediyemizin önemli sorumluluklarından bir tanesidir."

Üretilen ürünlerin ekonomik değerini bulabilmesi için üreten kadın kooperatifini de kurduklarını hatırlatan Tören, "Bugün sizi burada toplama sebebimiz şu; Üretmeye devam edin annelerim, üretimin parçası olun annelerim. Eğer tarım iyi değilse toplumdaki mutluluğu, huzuru, refahı sağlayamayacağımızın farkındayız. Bu şehrin üretim arzını, bu şehrin üretim mantığını yeniden gözden geçirerek kalkınmada Ordu modelini Allah'ın izniyle devletimizle, milletimizle, hükümetimizle el ele vererek ama en çok da Altınordulu kadınlarımızla dayanışma içerisinde oluşturacağız." dedi.

Tören, bundan sonraki süreçte üretici kadınlara, hem pazarda hem toprakta hem alanda hem de ticari standartta şartlarını güçlendirecek adımları ve desteklemeleri kesintisiz devam ettireceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan Vali Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile alana gelen üreticilerle bir süre görüştü. Vali Sonel, çalışmaları nedeniyle Başkan Tören'e teşekkür ederek desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Geleneksel köylü pazarında kayıtlı üreticiler, program sonunda desteği almak üzere başvuru yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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Son dakika... Ordu'da geleneksel köylü pazarındaki kadın üreticilere 500'er liralık destek - Haberler Ekonomi
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