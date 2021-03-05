Son dakika: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

ORDU'nun 3 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde 2018 yılında Irak/Musul'da ele geçirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Iraklı 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK