Son dakika: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

05.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:39
Son dakika: Ordu'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberler: ORDU'nun 3 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

ORDU'nun 3 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde 2018 yılında Irak/Musul'da ele geçirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Iraklı 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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