Son dakika... Ordu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika... Ordu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

03.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:36
Son dakika... Ordu'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberler: Ordu'nun Ünye ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi şüphelilerin belirlenmesine yönelik fiziki ve teknik takip yürüttü.

Çalışmanın ardından ilçenin Liseler, Kaledere, Çınarlık ve Ortayılmazlar mahallelerinde belirlenen dört adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ikametleri ve üstlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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