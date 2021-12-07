Son dakika haber: Ordu'da çocuklar tarafından çalınan otomobil galeriye getirildi

İSTANBUL (İHA) - Ordu'da çocuklar tarafından çalınan otomobil galeriye getirildi

ORDU - Ordu'da bir oto galerinden çocuklar tarafından çalınan ve yaklaşık bir hafta sonra polis ekipleri tarafından İstanbul'da bulunan otomobil, Ordu'daki galeriye geri getirildi.

Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. ve A.Y. isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi. İş yerinde bir süre anahtar arayan ve çok sayıda sabıkası bulunan çocuklar galeriden aldıkları piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan otomobil ile Ordu'dan ayrılarak, İstanbul'a hareket etti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, çocukları İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.

Galeri sahibi Bekir Ergen, çalınan otomobilini İstanbul'dan dün teslim aldı. Bazı bölgelerinde hasarın da oluştuğu otomobil, emniyet otoparkından teslim alınarak, Ordu'daki çalındığı noktaya getirildi.

"Konuyla ilgili aileden davacı olmayı düşünmüyoruz, tek istediğimiz çocuklarına biraz daha sahip çıkmaları"

Galerinin ortağı Bekir Ergen, "Araç çalındıktan 6 gün sonra bulundu. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü çok özveri ile çalıştı ve aracı buldu. Biz aracı dün gidip işlemlerin ardından teslim aldık ve buraya getirdik. Aracımızı 9 gün sonra çalındığı noktaya aynı şekilde geri koymuş olduk. Allah'a çok şükür teslim aldık, aracın yanlarını ve altını sürtmüşler. Şuanda aracın altını göremiyoruz ancak dış aksamındaki tampon ve kapılarında hasar var. Bununla ilgili davacı olmayı düşünmüyoruz çünkü ailelerin de isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Ailelerinden tek isteğim çocuklarına biraz daha sahip çıkmaları. Süreç bizim için kötü geçti, çok yardımcı olan insanlar oldu. 6 gün boyunca uyku uyumadık, birisine, başkasının malına ve kendilerine zarar verecekler diye çok endişe ettik. Ama şimdi çok daha rahatız. Aracımızın bu kadar kısa sürede bulunmasının sebebi Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş beydir. Çok büyük özverili çalışmaları oldu ve gönderdiği özel ekip ile aracımız bulundu, kendisine de teşekkür ediyorum" dedi.

Hırsızlık zanlısı S.Ö. ve A.Y. isimli çocuklar ise dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.