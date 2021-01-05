Son dakika... Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği öne sürülen zanlı hakkında adli kontrol kararı
05.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:33
Son dakika gündem haberine göre Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu'da boşanmak isteyen karısını ölümle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mesudiye ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi G.D'yi ölümle tehdit ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta bir otelde yakalanan A.E.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Mesudiye adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
A.E.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay