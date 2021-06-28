Son dakika! Ordu'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika! Ordu'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika! Ordu'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir işyerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir işyerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde elektrik sarf malzemeleri üretimi yapan iş yerinin deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, iş yeri çalışanlarının da desteğiyle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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