Son dakika... Ordu'da aşevindeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Ordu'da aşevindeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Son dakika... Ordu'da aşevindeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ordu'da Buharalı Şah Şakir Efendi Aşevinde, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yemek hazırlanıyor.

Ordu'da Buharalı Şah Şakir Efendi Aşevinde, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yemek hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, yılın 11 ayında olduğu gibi ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarını boş bırakmıyor.

Buharalı Şah Şakir Efendi Aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanarak paketlenen iftariyelikler, ekipler tarafından 19 ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sıcak yemek hizmetinin yanı sıra gıda kolileri de vatandaşlarla buluşturuluyor.

Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, yardım elini uzattıkları vatandaşların memnuniyeti kendileri için her şeye değdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Ordu'da dinazorlar çağına ait fosillerin bulunduğu iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Ordu'da aşevindeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:21:32. #1.14#

title