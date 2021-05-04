Son dakika... Ordu'da aşevindeki kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

Son dakika gündem haberine göre Ordu'da Buharalı Şah Şakir Efendi Aşevinde, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yemek hazırlanıyor.

Ordu'da Buharalı Şah Şakir Efendi Aşevinde, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yemek hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, yılın 11 ayında olduğu gibi ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarını boş bırakmıyor.

Buharalı Şah Şakir Efendi Aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanarak paketlenen iftariyelikler, ekipler tarafından 19 ilçede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sıcak yemek hizmetinin yanı sıra gıda kolileri de vatandaşlarla buluşturuluyor.

Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, yardım elini uzattıkları vatandaşların memnuniyeti kendileri için her şeye değdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli