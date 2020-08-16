Son dakika! Ordu'da arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika! Ordu'da arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika habere göre Ordu'nun İkizce ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

16.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:29

Ordu'nun İkizce ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Karlıtepe Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde, Ramis T. ile kuzeni Hüseyin T. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramis T, Hüseyin T'ye tabancayla ateş etti. Bu sırada bahçede bulunan Saadet T. ve Muhammet T'ye de seken kurşunlar isabet etti.

Kaçan Ramis T, evin önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet T'nin yanına gitti.

Ramis T, tabancayla kardeşi Mehmet T. ile patoz sahibi Emre Keş ve harmandaki kuzeni Ersin T'yi de vurdu.

Mehmet T. ve Hüseyin T. olay yerinde öldü, diğer 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan Ramis T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika! Ordu'da arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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